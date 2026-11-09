Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da maskeli dört kişinin saldırısına uğradı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, saldırganların Kabaiş ailesini Rojin'in ölümüyle ilgili davadan vazgeçmeleri için tehdit ettiğini açıkladı.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganların Ahmet Kabaiş'e "Rojin davasını bırakın!" diyerek saldırdığını belirtti.

Karabulut, saldırganların Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'i de "Onu da senin gibi yapacağız!" sözleriyle tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçtığını aktardı.

Saldırının ardından Ahmet Kabaiş'in ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildiren Karabulut, kendisinin de İstanbul'a hareket ettiğini duyurdu.

AVUKATTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Saldırının Kabaiş ailesinin adalet arayışını hedef aldığını savunan Karabulut, saldırganların tespit edilerek yakalanmasını, olayın arkasındaki kişi ve bağlantıların araştırılmasını ve ailenin güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Karabulut ayrıca barolara, hukuk ve insan hakları örgütlerine Kabaiş ailesiyle dayanışma çağrısında bulundu.

Av.Abdurrahman Karabulut'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"ROJİN KABAİŞ DOSYASINDA AÇIK TEHDİT VE SALDIRI!

Rojin Kabaiş’in amcası, müvekkilim Ahmet Kabaiş, İstanbul’da yüzleri maskeli dört kişinin “Rojin davasını bırakın!” tehdidiyle fiziki saldırısına uğramıştır.

Saldırganlar, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’i de “Onu da senin gibi yapacağız!” diyerek tehdit etmiş ve olay yerinden kaçmışlardır.

Müvekkilim Ahmet Kabaiş şu anda ambulansla hastaneye kaldırılmaktadır. Ben de derhâl İstanbul’a hareket ediyorum.

Bu saldırı yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin’in ölümündeki hakikati ortaya çıkarma mücadelesine ve adalet arayışına yöneliktir!

Yetkili makamları saldırganların derhâl tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırıyorum.

Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm baroları, hukuk ve insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Kabaiş ailesiyle dayanışmaya çağırıyorum."