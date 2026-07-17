Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç kızın cansız bedeni, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma kapsamında hazırlanan ve 10 Ekim 2025’te dosyaya giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi raporunda, Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Cenazenin olay yerinden morga nakli sürecinde temas ihtimali bulunan kişiler de dahil olmak üzere geniş çaplı DNA taraması yapıldı ve aralarında üniversite ile yurt görevlilerinin de bulunduğu 413 kişiden örnek alındı.

TELEFON SİNYALLERİ VE KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Baba Nizamettin Kabaiş, yeni avukatları Abdurrahman Karabulut ile birlikte Van’a giderek soruşturmayla ilgili girişimlerde bulunduklarını söyledi. Daha önce yapılmayan diatom testinin savcılıktan talep edildiğini belirten Kabaiş, kamera kayıtları, beyaz bir araç ve oda arkadaşının ifadesi gibi birçok başlığın yeniden incelendiğini aktardı. Dosya kapsamında temin edilen teknik cihazla olay gecesine ait telefon sinyallerinin de araştırılacağını ifade eden Kabaiş, bölgede sinyal veren kişilerin tespit edilerek ifadelerinin alınacağını dile getirdi.

“BELİRSİZLİK DAHA ZOR, GEREKİRSE KABİR AÇILACAK”

Sürecin kendileri için yıpratıcı olduğunu vurgulayan Kabaiş, kızının ölümünün aydınlatılması için mücadelesini sürdüreceğini belirtti. DNA bulgularına dikkat çeken Kabaiş, olayın intihar değil cinayet olduğunu düşündüklerini ifade etti. Fethi kabir ihtimalinin zor bir karar olduğunu ancak belirsizliğin daha ağır olduğunu söyleyen baba, akciğerinde su bulunmadığına dair bilgilerin dosyada yer aldığını öne sürdü.

“TEHDİTLER ALIYORUZ”

Aile olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Kabaiş, kendisine ve çocuklarına tehdit mesajları gönderildiğini, askerde bulunan oğlunun da bu mesajlardan etkilendiğini söyledi. Yetkililerden bu tehditlerin araştırılmasını talep eden Kabaiş, dosyanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.