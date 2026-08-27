Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in sır ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada seyrini değiştirecek çok önemli dijital bulgulara ulaşıldı. 27 Eylül 2024 tarihinde kayıplara karışan genç kızın, kaybolduğu gün saat 14.30 ile 18.47 arasında Instagram üzerinden M.Ç. isimli bir şahısla mesajlaştığı tespit edildi.

"HOCAM" HİTABI VE DENİZ KABUĞU DETAYI

Yazışma dökümlerinde M.Ç.'nin Van Gölü sahilinde deniz kabukları bulduğunu ve isteyenlere getirebileceğini belirttiği, Rojin'in ise mesaja "deniz kabuğu" yanıtını vererek karşılık verdiği görüldü. Hediyeleşme üzerine şekillenen konuşmalarda genç kızın şahsa "hocam" şeklinde hitap ettiği kaydedildi.

AYNI BAZ SİNYALİ VE SİLİNEN HESAP

Soruşturmayı derinleştiren detay ise mesajlaşmanın hemen ardından yaşandı. M.Ç.'nin olayın akabinde Instagram hesabını aniden kapatması şüpheleri artırdı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eski araştırma görevlisi olduğu saptanan şahsın, kritik saatlerde Rojin ile aynı baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi. Dosyada onlarca kişiden DNA örneği alınmasına rağmen şüpheli listedeki M.Ç.'den henüz örnek alınmadığı vurgulandı.

BAŞSAVCILIĞA ACİL GÖZALTI BAŞVURUSU

Ortaya çıkan somut veriler üzerine Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Karabulut; M.Ç. ve olay sonrası temasta olduğu belirlenen M.N.K. hakkında acil gözaltı kararı verilmesini ve DNA örneklerinin alınmasını talep etti.

Öte yandan Rojin'in şifreli telefonunun henüz kırılamamış olması ve kaybolmasından günler sonra, 10 Ekim'de cihaza uzaktan "sıfırlama/silme" komutu gönderilmesi soruşturmanın en karanlık noktası olarak incelemeye alındı.