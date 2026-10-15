Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolmasından 18 gün sonra 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunması üzerine, şüpheli ölümüne ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcının talebi doğrultusunda dosyaya daraltılmış baz istasyonu raporu sunuldu.

6 KİŞİNİN DAHA İFADESİ ALINACAK

Dosyanın avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dar baz çalışmaları sonucunda 6 kişinin tespit edildiğini belirtti.

Rojin Kabaiş’in kaybolduğu tarih ve saatlerde kendisine en yakın konumda olan kişilerin tespit edildiği rapora dair bilgi veren dosya avukatı, ismi geçen 6 kişinin ifadesinin alınacağı ve telefonlarının inceleneceği bilgisini paylaştı.

Şüpheli görülen araçların sürücüleri tespit edildi.

Öte yandan, şüpheli beyaz araca dair de bilgi aktaran dosya avukatı; daha önce plakası tespit edilen 11 beyaz aracın sürücülerinin de belirlendiğini ve ifadelerinin alınması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

ROJİN'İN TELEFON İNCELENİYOR...

Rojin Kabaiş’in telefonuna dair de bilgi aktaran avukat, telefonun bilişim uzmanları tarafından incelenmeye devam edildiğini belirtti.

Avukat Karabulut sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Rojin Kabaiş soruşturmasına dair

Soruşturma kapsamında yürütülen dar baz çalışmalarında sona yaklaşılmış, Rojin’in kaybolduğu akşam kendisine en yakın konumda bulunduğu değerlendirilen 6 kişiye ait telefon numarası tespit edilmiştir. Ayrıca Rojin’in kaybolduğu dakikalarda ve takip eden saatlerde sahile inen araç ile aynı saatlerde Bardakçı köyünde bulunan 11 beyaz araca ilişkin araştırmalarda da sona yaklaşılmıştır. Rojin’in telefonunun açılması amacıyla tarafımızca önerilen bilirkişilerin yürüttüğü teknik incelemeler de sonuçlanma aşamasındadır. Bu üç önemli çalışmadan elde edilecek bulguların, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sunabilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyorum.

Özellikle belirtmek isterim ki tespit edilen telefon numaraları ve araçlar üzerinden herhangi bir kişiye peşinen suç isnat etmiyoruz. Ancak ortaya çıkan her verinin, hiçbir ihtimal dışlanmadan ve bütün şüpheler tüketilinceye kadar araştırılması gerektiğine inanıyorum. Rojin’in kaybolduğu saatlerde kimlerin nerede olduğu, hangi araçların hangi güzergâhları kullandığı ve telefonundaki dijital verilerin neler ortaya koyacağı, soruşturmanın aydınlatılması açısından hayati önemdedir. Maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”