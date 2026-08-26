Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Son olarak Kabaiş'in ailesinin avukatları, dosyada yaptıkları incelemenin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuruda bulundu.

Ailenin avukatı Şahin Cangüleç tarafından yapılan başvuruda, şüpheli oldukları değerlendirilen iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve bu kişilerden DNA örneği alınması talep edildi.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.

Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025 tarihli raporu dosyaya girdi. Raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı.

Aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiden DNA örneği alındı.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un başvurusu üzerine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den de 5 Mayıs'ta DNA örneği alındı.

Daha sonra avukatlar tarafından savcılığa başvurularak rektör ve yeğeninden saç, kıl ve tükürük örneklerinin de alınması talep edildi.