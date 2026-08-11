Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık iki yıldır devam eden dosya kapsamında üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örnekleri alındı.

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, DNA örneklerinin alındığını doğrularken, numunelerin soruşturma kapsamında daha önce elde edilen DNA profilleriyle karşılaştırılmasının planlandığını belirtti.

18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 akşamı kaldığı yurtta yemek yedikten sonra dışarı çıktı. O tarihten itibaren kendisinden haber alınamayan genç öğrenci için ekipler tarafından geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 18 gün süren çalışmaların ardından Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Kabaiş’in cenazesi, memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.

195 KİŞİNİN DNA PROFİLİ İNCELENDİ

Soruşturmanın önceki aşamalarında farklı kişilerden alınan DNA örnekleri, Adli Tıp Kurumu'nda elde edilen profillerle karşılaştırıldı.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin 2025 yılında yaptığı açıklamada, Kabaiş’in cansız bedeninin bulunduğu yerden morga götürülmesi sürecinde cenazeye temas etmiş olabilecek kişiler de dahil olmak üzere DNA profili karşılaştırılan kişi sayısının 195'e ulaştığı belirtilmişti.

Bu kapsamda yurt ve üniversitede görev yapan bazı güvenlik personelinden de örnekler alındığı açıklanmıştı.

Son gelişmeyle birlikte Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli de soruşturma kapsamında DNA örneği alınan kişiler arasına dahil oldu.

REKTÖR ŞEVLİ'NİN İSMİ ÖNCEDEN DE GÜNDEME GELDİ

Hamdullah Şevli'nin adı, Rojin Kabaiş soruşturması sürecinde daha önce de çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti. Soruşturmanın yürütülme biçimi, otopsi sürecine ilişkin iddialar ve üniversite yönetiminin dosyadaki konumu kamuoyunda tartışılmış, konu TBMM'ye verilen soru önergelerine de yansımıştı.

Kabaiş ailesinin 2026 yılında Rektör Şevli'den DNA örneği alınması yönündeki talebi de kamuoyuna yansımıştı.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturmayla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir tehdit dosyasının ana soruşturmayla birleştirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Karabulut ayrıca, Rektör Şevli ile yeğeninden alınan DNA örneklerinin kapsamlı şekilde incelenmesini istediklerini belirtti. Avukatın soruşturma kapsamında Rektör Şevli'nin cep telefonuna el konulması, HTS kayıtları ile baz istasyonu verilerinin incelenmesi yönünde de taleplerde bulunduğu aktarıldı.

Alınan yeni DNA örneklerinin önceki profillerle karşılaştırılmasının ardından elde edilecek sonuçların, soruşturmanın seyrinde belirleyici olup olmayacağı bekleniyor. Dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor.