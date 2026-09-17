Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 1’inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Genişletilen soruşturma dosyasındaki HTS, baz ve kamera kayıtları üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, dosya açısından önem taşıyan dört farklı şüpheli noktaya yer verildi.

KAYBOLMADAN 13 DAKİKA ÖNCEKİ MESAJLAŞMA

Bilirkişi raporundaki ilk dikkat çekici ayrıntı, Rojin Kabaiş’in kaybolmasından 13 dakika önce gerçekleştirdiği mesajlaşma oldu.

Kabaiş’in “hocam” şeklinde hitap ettiği Mehmet Çelik isimli kişiyle yaptığı yazışmanın ardından gerçekleştirilen incelemede, söz konusu kişiye ait telefonun Rojin’in telefonu ile aynı baz istasyonundan sinyal aldığı belirlendi.

Ancak soruşturma dosyasında Mehmet Çelik ismini taşıyan iki ayrı kişinin bulunduğu tespit edildi. Bu kişilerden birinin eski polis, diğerinin ise üniversitenin idari biriminde görev yaptığı öğrenildi.

Mesajlaşmanın bu iki kişiden hangisiyle gerçekleştirildiği ise henüz kesinlik kazanmadı.

KÖY EVİNE TAŞINAN AĞIR CİSİM İNCELENİYOR

Raporda dikkat çekilen ikinci nokta, Rojin Kabaiş’in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki hareketlilik oldu.

Soruşturma dosyasına giren görüntülere ilişkin değerlendirmelerde, beyaz bir araçtan ağır olduğu belirtilen bir cismin sürüklenerek köydeki bir eve götürüldüğü iddiası yer aldı.

Kabaiş ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut, görüntülerle ilgili yaptığı değerlendirmede, üç kişilik bir grubun söz konusu cismi araçtan çıkararak eve taşıdığının tespit edildiğini belirtti.

Karabulut, görüntülerde grubun iki erkek ve bir kadından oluştuğunu ifade etti.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN HAREKETLERİ RAPORA GİRDİ

Bilirkişi incelemesinde ele alınan üçüncü nokta ise Rojin Kabaiş’in cep telefonunun bulunduğu bölgede görev yapan özel güvenlik görevlisinin hareketleri oldu.

Aile avukatı Abdurrahman Karabulut, güvenlik görevlisinin Rojin’in telefonunun bulunduğu sahildeki hareketlerine ilişkin şüphelerini dile getirdi.

Karabulut, telefonun bulunduğu sahilde görevlinin 48 saniye boyunca ileriden gelen bir erkek nedeniyle çalıların arkasında gizlendiğini belirterek, bu durumun kendileri açısından şüpheli bir nitelik taşıdığını söyledi.

ODA ARKADAŞININ İFADESİ KAYITLARLA UYUŞMADI

Raporda yer alan dördüncü dikkat çekici ayrıntı ise Rojin Kabaiş’in yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşının ifadesi oldu.

Oda arkadaşı, Rojin’in saat 22.30 sıralarında odada olduğunu söylemişti. Ancak yapılan incelemede baz, GPS ve turnike kayıtlarının bu beyanla örtüşmediği belirlendi.

AVUKATLARDAN YAKLAŞIK 30 KONUDA İNCELEME TALEBİ

Kabaiş ailesinin avukatları, eylül ayının başında soruşturma dosyasına ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Aile avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturma kapsamında yaklaşık 30 farklı konuda inceleme talebinde bulunduklarını açıkladı.

Karabulut, 10 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 30 hususta başvuru yaptıklarını belirterek, bunlardan 2-3’ü dışında taleplerin tamamının kabul edildiğini söyledi.