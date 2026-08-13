Diyarbakır merkezli 8 ilde, dijital platformlarda örgütlenen şebekenin üyeleri, Rojin Kabaiş'in ailesine yönelik tehdit ve şantaj eylemlerinde bulunarak 10 şüphelinin gözaltına alınmasına neden oldu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

"ŞİKAYETİNİ ÇEK, YOKSA SEN DE ROJİN'İN YANINA GİDERSİN"

Tutuklamaların ardından Nizamettin Kabaiş'e WhatsApp ve BİP üzerinden silah fotoğrafı içeren tehdit mesajları gönderildi. Kabaiş, mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Kabaiş, "Daha önce de yabancı numaralardan çok tehdit mesajları geliyordu. Allah devletten razı olsun, operasyon yaptı ve ailemizi tehdit eden 2 kişi yakalandı. Dün Van'da savcıyla görüştükten sonra eve geldiğimde tekrar mesaj attılar. Bu sefer Türkiye numarası üzerinden WhatsApp ve BİP uygulaması üzerinden mesaj attılar. Silah fotoğrafını ve 'Eğer şikayetini geri çekmezsen bir tane mermi kafanda olur. Şikayetini çekmediğinde olacakları düşün. Şikayetini çekmezsen evi tarayacağım. Nizamettin şikayetini çek, kurtul; yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin, olan sana olur' mesajları atıp tehdit ettiler" dedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'C47' ve 'C99' kod isimleriyle örgütlenen şebeyi tespit etti. Şüphelilerin, Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları belirlendi. Şüpheliler hakkında 'Tehdit', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma' suçlarından işlem başlatıldı.

"TEHDİTLERİNDEN KORKMUYORUM"

Nizamettin Kabaiş, can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade etti. Kabaiş, "Bizim can güvenliğimiz yok. Benim için hiçbir sıkıntı yok ama çocuklarım korkuyor. Ben onların tehditlerinden korkmuyorum ve davamdan da vazgeçmeyeceğim. Rojin'in dosyası aydınlanana kadar peşini bırakmayacağım. Onlar ne kadar silah ve mermi fotoğrafı yollasalar bile umurumda değil. Öldüreceklerse gelsin öldürsünler. 7-8 aydır tehdit mesajları gönderiyorlar. Devletten bu kişilerin yakalanmasını ve ceza verilmesini istiyorum. Ben şikayetimi de geri çekmeyeceğim. Daha fazla mücadele edeceğim. Çünkü kızım masumdu. Emniyete gittim ve şikayetçi oldum" diye konuştu.