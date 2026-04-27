Batman'da 2024 yılı Şubat ayında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz’ın ölümü, intihar olarak kayda geçse de ailesi, kaybolduktan sonra yaşanan sürecin şüpheli olduğunu belirtiyor. Özellikle, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasındaki gelişmelerin ardından, Kızmaz ailesi de adalet arayışını sürdürmek için harekete geçti. Aile, başvurularında, iki olay arasındaki benzerlikleri vurguluyor ve soruşturmanın derinleştirilmesini talep ediyor.

“GÜLİSTAN DOKU DOSYASIYLA BENZERLİKLER VAR, İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLMELİ”

Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024’te Batman'da evinden çıkmış ve 12 Şubat'ta Hasankeyf Ilısu Baraj Göleti’nde ölü bulunmuştu. Kızmaz’ın ölümünün intihar olarak kaydedilmesinin ardından, ailesi bu sonucun şüpheli olduğunu belirtmişti. Aile, Gülistan Doku’nun kayboluşu sonrası gelişen olaylarla bağlantılı olarak, Rojvelat’ın ölümünde de benzer ihlaller ve eksiklikler olduğunu ifade ediyor. Kızmaz ailesinin avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, yaptıkları başvuruda, iki dosyanın da derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı. Aykut, özellikle kayıp başvurularının ardından etkin arama yapılmaması, kritik verilerin zamanında incelenmemesi gibi ortak eksikliklerin olduğunu söyledi. “Bu durum sadece ihmal değil, yaşam hakkının korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesidir,” dedi.

"KAYIP BAŞVURULARINA RAĞMEN ARAMA FAALİYETLERİ GECİKTİ"

Her iki dosyada da kaybolan kişilerin ardından yürütülen soruşturmalarda eksiklikler ve gecikmeler bulunuyor. Aileler, kayıp başvurularına rağmen arama faaliyetlerinin hızlandırılmadığını ve önemli delillerin zamanında toplanmadığını belirtiyor. Rojvelat Kızmaz’ın ailesi, soruşturmanın yeniden açılması için hukukçular ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte harekete geçerek, kamusal sorumluluğun yerine getirilmesini istiyor. Aileler, adaletin gecikmesinin toplumsal zarara yol açtığını belirtiyor.

ADALETİN PEŞİNDEKİ AİLELERİN ÇAĞRISI

Kızmaz ailesi, "Gülistan Doku için yıllardır sorulan ‘Ne oldu?’ sorusu, bugün Rojvelat Kızmaz için de geçerli" diyerek, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. “Sorumlular yargılanana kadar adaletin peşini bırakmayacağız,” şeklinde net bir mesaj verdiler.