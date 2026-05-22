ODA TV'nin haberine göre; Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına gelen paraları 20 dakika içinde birbirinden farklı hesaplara dağıttığı ortaya çıktı. Kütahyalı'nın hesaplarındaki devasa para trafiğinde yakınlarına ve ailesine gönderdiği milyonlar raporlandı.

Kütahyalı emniyetteki ifadesinde, operasyonun "çok doğru ve isabetli bir karar" olduğunu savunurken, gözaltına alınan şüphelilerden Batuhan Özyetkin'i ise sadece "bir arkadaşının oğlu" olarak tanıdığını iddia etti. Ancak MASAK'ın incelediği banka hareketleri, olayın basit bir tanışıklığın çok ötesinde, devasa bir finansal sarmal olduğunu gösteriyor.

MASAK raporunda, Kütahyalı'nın 2022-2025 yılları arasındaki kişisel gelir-gider dengesizliği dikkat çekti. Bu süreçte hesabına 36 milyon lira gelen Kütahyalı'nın, hesaplarından yaptığı toplam harcama ve transfer ödemelerinin 90 milyon lirayı bulması dikkat çekti. Aradaki devasa farkın kaynağı ise merak konusu oldu.

PARALAR DAKİKALAR İÇİNDE DAĞITILMIŞ

Kütahyalı'nın hesap hareketlerinde, finans terminolojisinde parayı bölerek dikkat çekmeden transfer etme yöntemi olarak bilinen işlemler göze çarpıyor. Rapora yansıyan üç çarpıcı örnek, paranın hesaplar arasında nasıl hızla eritildiğini gösteriyor:

24 Ekim 2023: Beytullah Alkaş'tan gelen 377 bin TL, yarım saat içinde Kütahyalı'nın hesabındaki diğer nakitlerle birleştirilerek eşi Pınar Ayaz'ın hesabına ve diğer banka hesaplarına dağıtılıyor.

11 Aralık 2023: Doğuş Boğa'dan gelen 350 bin TL, yine 20 dakika gibi kısa bir sürede 3'ü kendi hesabı, 1'i eşi ve 1'i başka bir şahıs olmak üzere 5 ayrı hesaba pay ediliyor.

16 Ocak 2024: Lokman Bayram isimli şahıstan Kütahyalı'ya 900 bin TL geliyor. ROK, bu paranın 543 bin lirasını sadece 25 dakika içinde 5 farklı kişi arasında paylaştırıyor.

TÜM AİLESİNE YOLLAMIŞ

MASAK raporlarındaki özet tablolara göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendi hesabından çıkarak aile üyelerine ve eşine gönderdiği toplam tutar tam 38,8 milyon TL.

Kütahyalı bu transferleri "ailevi ilişkiler, nafaka ödemeleri, araç alımı ve yüksek faiz getirisi" gibi gerekçelerle savunsa da, raporda yer alan kişi bazlı döküm oldukça yüklü miktarlara işaret ediyor. Kişi bazında yapılan transferler ise şu şekilde;

1. Şerife Kütahyalı (Annesi): Toplamda annesine 19 milyon 727 bin TL; 100 bin dolar, 6 kilo 951 gram altın ve 3 kilo 81 gram gümüş gönderdiği anlaşıldı. Transfer yapılan tarihler ise şu şekilde;

27.04.2020: 513.064,51 TL

22.03.2022: 3.783,36 TL

14.11.2022: 290.478,68 TL

26.09.2023: 286.573,00 TL

02.10.2023: 23.882,34 TL

18.01.2024: 261.128,00 TL

31.05.2024: 619.226,41 TL

09.09.2025: 799.000,00 TL

2. Pınar Ayaz (Eşi): ROK, 2023 yılında Nagehan Alçı'dan boşanmış ve geçen aylarda Pınar Ayaz ile evlenmişti. 2022'den bugüne Pınar Ayaz'a 5 milyon 825 bin TL gönderen ROK'un ayrıca 67 bin dolar ve 10 gram altın transfer ettiği görüldü.

06.09.2022: 71.320,00 TL

12.10.2022: 5.426,03 TL (iki ayrı işlem)

25.11.2022: 10.735,00 TL

22.03.2023: 7.410,00 TL ve 3.812,48 TL

24.05.2023: 50.000,00 TL (iki ayrı işlem)

25.10.2023: 175.745,00 TL

11.12.2023: 65.314,45 TL

16.01.2024: 73.552,22 TL ve 649,68 TL

05.04.2024: 290.890,00 TL

26.04.2024: 780.000,00 TL

3. Seyhun Kütahyalı (Babası): Dosyada yer alan bilgilere göre Kütahyalı babasına da 5,56 milyon TL gönderdi.

24.10.2022: 4.200,00 TL

11.11.2022: 418.112,50 TL ve 53.000,00 TL

28.11.2022: 6.500,00 TL

11.01.2024: 44.472,45 TL

08.04.2024: 24.318,98 TL

4. Sanem Öznur (Yeğeni): ROK'un, ablasının kızı olan yeğenine de 62 bin TL, 187 bin 150 dolar ve 77 bin 675 euro gönderdiği tespit edildi. Kütahyalı ifadesinde, yeğeni adına hesap açmasının nedenini, o tarihte Alternatif Bank'ın yeni açılan banka hesaplarına çok yüksek faiz vermesi olarak açıklarken Öznur'dan kendi hesabına geri gelen paraların da bu yatırım tutarlarının iadesi olduğunu belirtti.