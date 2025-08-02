Kayseri'de öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket prototipi, bir evin çatısına düştü.

Merkez Talas ilçesindeki Model Uçak Pisti'nde öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket prototipi, Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki evin çatısına isabet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Ev sahibi Zeki Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, prototipin çatıya düşmesinden önce bir ses duyduğunu söyledi.

Olayda yaralanan biri olmadığını belirten Aktaş, "İlk aşamada ne olduğunu anlamadık. Hava yağmurluydu, yıldırım düştü sandık. Polise haber verdik, onlar geldi inceledi. Sonra ne olduğu anladık. Sadece çatıda birkaç kiremit kırıldı. Şikayetçi olmadık. Böyle olaylar olabilir, cana gelen bir şey yok şükür. Zaten deneme atışını yapanlar, çatımızı onarmak için geldiler." diye konuştu.