Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPCOM Fuarı'nda objektiflere yansıdı. Şapkacı Kadınlar dizisinin tanıtımı için etkinliğe katılan oyuncular, gece boyunca birlikte poz verdi. İkilinin tercih ettiği kıyafetler ve Cannes'dan paylaşılan kareler magazin gündeminde yer aldı. ŞAPKACI KADINLAR İÇİN CANNES'A GİTTİLER Yeni projelerinde başrolleri paylaşan Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, Şapkacı Kadınlar'ın tanıtımı kapsamında uluslararası içerik ve yayıncılık sektörünün buluştuğu MIPCOM Fuarı'nda yer aldı. GECENİN KONUŞULAN İSİMLERİ ARASINDA YER ALDILAR Tanıtım gecesinde Pınar Deniz şık görünümüyle, Selahattin Paşalı ise klasik tarzıyla objektiflere poz verdi. Birlikte kamera karşısına geçen oyuncuların görüntüleri, gecenin öne çıkan kareleri arasında yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.