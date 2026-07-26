Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu. "Güneşin Doğduğu Yer" projesinde yer alması beklenen ancak çekimler başlamadan kadrodan ayrılan oyuncu, yeni sezonda NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

UĞUR GÜNEŞ'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir ekranlardan uzak olan Uğur Güneş, yeni projeler için görüşmelerini sürdürüyordu.

Ünlü oyuncunun yeni adresi NTC Medya'nın NOW için hazırladığı "Adana Ayazı" dizisi oldu. Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşması planlanan dizide başrolü Uğur Güneş üstlenecek.

ROLÜNÜ BURAK ÖZÇİVİT'E KAPTIRMIŞTI

Uğur Güneş, daha önce "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi için prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak çekimler başlamadan projeden ayrılan oyuncunun yerine Burak Özçivit ile anlaşma sağlanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni projesi merak edilen Güneş'in, "Adana Ayazı" ile ekranlara dönmesi bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN SONRA YENİDEN ADANA'DA

Uğur Güneş, yeni dizisiyle birlikte yeniden Adana'da kamera karşısına geçecek.

Oyuncu daha önce büyük ilgi gören "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde de Adana'da geçen bir hikâyede rol almıştı. Yeni projesi "Adana Ayazı" ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Güneş'in partneri ve dizinin diğer oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.