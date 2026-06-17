Yeni sezonda ekranlara gelmesi planlanan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde yaşanan gelişmeler magazin kulislerinin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Başrol oyuncusu olarak projeye hazırlanan Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı yönündeki iddiaların ardından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit'in dizinin senaryosunu çok beğendiği ve projede yer almak istediğini yapım ekibine ilettiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildiği iddia edilirken, kulislerde konuşulanlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

KUL HAKKI PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Başrol değişikliği iddialarının ardından Uğur Güneş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun, "Her yere asılması gereken bir söz; yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne tekke" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlandı.

''DOYMADIN DOYAMADIN'' PAYLAŞIMI

Güneş, daha sonra sosyal medya hesabından "Doymadın, doyamadın" ifadelerinin yer aldığı yeni bir paylaşım daha yaptı. Söz konusu paylaşımın da Burak Özçivit'e gönderme içerdiği yönünde yorumlar yapıldı.

Paylaşımların doğrudan herhangi bir kişiyi hedef alıp almadığına ilişkin ise oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak paylaşımların zamanlaması, kulislerde konuşulan iddiaları yeniden gündeme taşıdı.