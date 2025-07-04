Roma'nın Villa De Santis bölgesinde sabah erken saatlerde ilk olarak güçlü bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa süre içinde yangın çıktı ve bölge henüz toparlanamadan ikinci bir patlama daha gerçekleşti.

BÖLGE HALKI PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Peş peşe yaşanan patlamalar mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. Yerel kaynaklar, patlamaların ardından bazı vatandaşların evlerini terk ederek sokaklara çıktığını aktardı. İtfaiye ekipleri ve acil servisler bölgeye sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri 21 yaralıya müdahale etti.

SPOR KULÜBÜ YERLE BİR OLDU

Patlamaların meydana geldiği benzin istasyonunun yalnızca birkaç metre uzağında bulunan bir spor kulübü ise ağır hasar gördü. Kulüp binasının büyük kısmının kullanılamaz hale geldiği ve yapısal hasar riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamaların nedenine ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre olayın gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ancak kesin nedenin belirlenmesi için teknik ekiplerin incelemeleri devam ediyor.