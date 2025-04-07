Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gelecek hafta gerçekleştirmesi beklenen Roma ziyareti, beklenmedik bir şekilde ertelendi. İki ülke arasında uzun süredir planlanan hükümetlerarası zirve ve İtalya-Türkiye İş Forumu, henüz belirlenmemiş bir tarihe kaydırıldı.

Resmi Program Açıklanmamıştı, DEİK Tarih Vermişti

Her ne kadar Erdoğan-Meloni görüşmesi için resmi bir tarih iki ülke tarafından duyurulmamış olsa da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ay başında yaptığı açıklamada, forumun 17 Nisan tarihinde gerçekleştirileceğini belirtmişti.

DEİK, konuyla ilgili duyurusunda, “Türkiye-İtalya İş Konseyimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin teşrifleriyle İtalya-Türkiye İş Forumu'nu Roma'da gerçekleştirecek” ifadelerine yer vermişti.

Sosyal Medyada ve Basında Erteleme Haberleri Yer Aldı

Hafta sonu itibarıyla hem basında hem de sosyal medyada, planlanan zirve ve forumun ertelendiğine dair haberler art arda gündeme geldi.

İtalya muhalefetinden, Demokratik Parti Avrupa Parlamentosu milletvekili Dario Nardella da bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Aynı zamanda Floransa’nın eski belediye başkanı olan Nardella, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde Avrupa’dan en güçlü desteği veren isimlerden biri olmuştu.

Nardella, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

“Meloni, 17 Nisan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi daha sonra belirlenecek bir tarihe erteledi. Umarız sebep programla ilgili bir sorun değil, İmamoğlu'nun tutuklanması ve Türkiye'de milyonlarca insanın protestoları sonrası Türk meslektaşıyla görüşmenin İtalya Başbakanı için utanç yaratacak olmasıdır. Demokrasi opsiyonel bir seçim olamaz.”

İtalya Hükümetinden “Yorum Yok” Açıklaması

BBC Türkçe’nin ziyaretin ertelenme nedenine dair yönelttiği soruya, İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada “Kesin program zaten henüz belirlenmemişti” denildi.

Ancak, iş forumu ve zirve için yeni bir tarihin belirlenip belirlenmediği ile ertelemenin Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilişkisi olup olmadığı yönündeki sorulara ise sadece “Yorum yok” yanıtı verildi.

Ziyaretle ilgili olarak Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ise haber yayına girene kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Meloni’nin ABD Planı Ziyaretin Ertelenmesinde Etkili mi?

İtalyan basını, ertelemenin nedenine ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Ülkenin önde gelen gazeteleri Corriere della Sera ve La Repubblica, Meloni’nin aynı tarihlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a gitmeyi planladığını yazdı.

La Repubblica, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Meloni’nin 14-17 Nisan tarihleri arasında ABD’ye seyahat etmeyi değerlendirdiğini ve bu durumun, Erdoğan’ın ziyaretiyle çakıştığını aktardı. Haberde, “Erdoğan’ın 17 Nisan’da Roma’ya planlanan gezisi muhtemelen bu yüzden de ertelendi” ifadeleri yer aldı.

Corriere della Sera ise, “ABD Başkanı’nın yarattığı mali fırtınanın ortasında” Meloni’nin Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini belirterek, şu notu düştü:

“Resmi olarak duyurulmasa da Erdoğan ve bakanlarının katılımıyla 17 Nisan'da Roma'da yapılması planlanan hükümetlerarası toplantının ertelenmesinin nedeni bu olabilir.”