İtalya'nın başkenti Roma'nın Esquilino semtinde yer alan ve 2013 yılından bu yana işgal edilerek sosyal yardım merkezine dönüştürülen Spin Time Labs adlı 10 katlı binada, 29 Temmuz'un ilk saatlerinde yangın çıktı.

Dış alanda başlayan ve bina sakinleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının ardından polis, güvenlik kontrollerini gerekçe göstererek aralarında çocuk, yaşlı ve engellilerin de bulunduğu yaklaşık 400 kişiyi tahliye etti.

Binanın kilitlenmesiyle birlikte yüzlerce kişi, aşırı sıcaklar altında bir haftadır dışarıda kurdukları çadırlarda kalıyor.

HÜKÜMETİN DERDİ OLDU

Giorgia Meloni hükümeti ile Roma'nın sol eğilimli belediyesi ve Vatikan tarafından desteklenen merkez arasındaki gerilim tahliyenin ardından tırmandı.

İşgal edilen binaları suç yuvası olarak gören Meloni hükümeti uzun süredir merkezin boşaltılmasını hedeflerken, Matteo Piantedosi yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, 2020 yılındaki tahliye kararını uygulamadığı için bu yıl 21 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

İki ayrı adli el koyma kararı bulunan binayı satın almak da dâhil olmak üzere çözüm arayan Roma Belediyesi ise gönüllülerle birlikte sokakta kalanlara gıda, yatak ve tıbbi yardım sağlıyor.

SANAT DÜNYASINDAN DESTEK GELDİ

Aralarında Oscar ödüllü yönetmen Paolo Sorrentino’nun da bulunduğu çok sayıda İtalyan yazar, oyuncu ve yönetmen, sakinlerin binaya dönmesi veya kendilerine alternatif konut sağlanması için çağrıda bulundu.

Yazar Roberto Saviano da merkezi ziyaret ederek burayı bir suç unsuru değil "demokrasi sembolü" olarak nitelendirdi.

Bünyesinde aşevi, kreş, göçmen yardımı ve ortak çalışma alanı gibi birçok hizmet barındıran merkezin sakinleri, polisin binada yaptığı uyuşturucu ve silah aramasında hiçbir şey bulunamadığını ve yangının tahliye için mazeret olarak kullanıldığını öne sürdü.