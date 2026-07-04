İktidarın köprü ve otoyollara yaptığı zamlar vatandaşı isyan ettirirken İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, köprüden geçiş ücretlerinin yüksekliğini yurt dışı uçuş biletleri ile kıyaslayarak anlattı. İspanya’nın Barselona kentinden 1359 kilometre uzaklıktaki İtalya’nın başkenti Roma’ya uçak biletinin 1800 lira olduğunu söyleyen Çömez, “2.6 kilometre uzunluğundaki Osmangazi Köprüsü’nden geçmek ise 2700 lira. Osmangazi Köprüsü açıldığı Temmuz 2016 da ücret 88 liraydı bugün 1170 lira oldu. Bu da yetmiyor, devletimiz milletin kesesinden araç başına 1530 lira ek ücret veriyor. Barselona-Roma seyahati 1 saat 40 dakika, Osmangazi köprü geçişi ise 10 dakika sürüyor” diye konuştu.

‘BU, YANDAŞI BESLEMEKTİR’

Osmangazi Köprüsü’nden bir aracın geçiş maliyetinin vatandaşa ve devlete 2 bin 700 liraya patladığını hatırlatan Çömez, “Bugün, Barselona'dan Roma'ya uçak bileti 30 pound yani 1800 lira. Adam uçağa biniyor havaalanından, Barselona'dan Roma'ya gidiyor 1800 lira, bizim köprümüzden geçiyor 2700 lira. Bu zengini, yandaşı, rantiyeciyi beslemektir. Bu gidişle ülkenin ekonomisi ayakta kalamayacak” ifadelerini kullandı.

1359 kilometre mesafe, 1 saat 40 dakika sürüyor

Vatandaş, İspanya’dan Roma’ya 1359 kilometre olan ve 1 saat 40 dakika süren yolu, uçak yolcuğu ile 1800 liraya gidebiliyor.

2.6 kilometre yol, 10 dakikada gidiliyor

1359 kilometre için uçak şirketine 1800 lira ödenirken, 2.6 kilometrelik Osmangazi Köprüsü için işletmeciye 2 bin 700 lira ödeniyor.