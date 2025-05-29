Serie A ekiplerinden AS Roma, Claudio Ranieri'nin emeklilik kararı sonrasında rotasını Atalanta'dan ayrılma kararı alan İtalyan teknik adam Gian Piero Gasperini'ye çevirdi.
BİR ARAYA GELDİLER
Gasperini, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadığı kulübü Atalanta'ya, görevinden ayrılma kararını bildirmişti. Gian Piero Gasperini, Roma Başkanı Dan Friedkin ve Claudio Ranieri ile öğlen saatlerinde bir araya geldi.
Claudio Ranieri'nin Gasperini'yi üç yıllık yeni bir maceraya başlatmak için ikna ettiği ifade edildi. Gasperini'nin yakın zamanda Roma teknik direktörü olması bekleniyor.