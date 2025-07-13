Fenerbahçe'nin iki amacı var: Tottenham’ın ön liberosu Yves Bissouma’yı Roma’nın transfer etmesini engelleyip, makul bir fiyata da sarı-lacivertli renklere kazandırmak.

Kanarya, transferin nasıl yapılacağının dersini Jhon Duran için Manchester United, Asensio için Inter ve Archie Brown için Milan ile kapışmalarında verdi. Tottenham ile yakın ilişkileri olan Muzzi Özcan da bu transferi bitirmek için Başkan Ali Koç’tan tam yetki aldı.

2026’da sözleşmesi bitecek olan oyuncu için 20 milyon Euro isteyen İngiliz kulübüne 10 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Bissouma’ya da 8 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif edildi.