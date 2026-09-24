Şarkıcı İrem Derici, DJ Melih Kunukçu ile Şubat 2026’da nişanlanmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayan çift, birlikteliklerinin ikinci yıl dönümünde romantik bir kutlamaya imza attı.

AŞK DÖVMESİ

Derici, sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaşırken bir detay daha ortaya çıktı. İrem Derici aşkını kollarına dövme yaptırdı. İkili aşklarının başladığı tarihi kollarına kazıtarak ölümsüz kıldı.

“ELİMİ HİÇ BIRAKMA”

İrem Derici paylaşımında, “Haydi yürüyelim dediğimiz o gün. Elimi hiç bırakma Melih Kunukçu. Benim kalbim olmaktan hiç vazgeçme. Nice yıllarımıza güzel gözlüm!” ifadelerini kullandı.

Çift, aşklarının başlangıç tarihini kollarına kazıtarak ilişkilerine özel bir anlamlı detay daha ekledi.

BU YIL BİTMEDEN EVLENMEK İSTİYORLAR

İrem Derici ve Melih Kunukçu, bu yıl bitmeden evlenmek istediklerini daha önce de dile getirmişti.

Derici, “Konser sonrası müstakbel eşimin yanına koşacağım” sözleriyle evlilik heyecanını dile getirirken, “Belki yıl bitmeden bir nikâh olur. Düğün düşünmüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

“MELİH O NİKÂHI KIYMAZSA KARAKOLA GİDECEĞİM”

Ünlü şarkıcı, evlilik konusunda esprili ifadeler de kullanmıştı. Derici, “Zor bir dönem geçirdik, sevdiceğime kavuştum. Yeni bir ev aldım o da çürük çıktı. İçini dışını yaptırıyorum. Konseri yapıyorum paralar eve gidiyor. Bu sene bitmeden Melih o nikâhı kıymazsa karakola onu şikâyete gideceğim, ‘Beni oyalıyor’ diye. 39 yaşındayım 40’ta evleneceğim” demişti.