2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.
Karşılaşmada 53. dakika oynanırken Arda Güler'in savunma arkasına attığı muhteşem uzun topu harika bir şekilde kontrol eden Ferdi Kadıoğlu, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.
İspanyol devi Real Madrid, karşılaşmanın ardından resmi sosyal medya hesabından Arda Güler paylaşımı yaptı.
İşte Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı:
🇹🇷 1-0 🇷🇴— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 26, 2026
🅰️ @10ArdaGuler
🏆 Clasificación para el Mundial 2026