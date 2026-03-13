The Guardian’da yer alan habere göre, üç dakikalık şarkıda “Beni boğ” ifadesi yaklaşık 30 kez tekrar ediliyor. Parçada ayrıca “Nefes almak zor”, “Beni boğmanı istiyorum” ve “Ciğerlerimi patlat” gibi ifadeler de bulunuyor.

HUKUK PROFESÖRÜNDEN İLK TEPKİ

Durham Üniversitesi Hukuk Profesörü Clare McGlynn, şarkının genç kadınların sağlığını riske atabilecek bir davranışı normalleştirdiğini belirtti. McGlynn, bu tür uygulamaların beyin hasarı, felç ve hatta ölüme yol açabileceğini vurguladı.

SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA

Birçok Eurovision hayranı, parçanın yarışmadan çıkarılmasını veya sözlerinin değiştirilmesini talep etti.

Buna karşın Capitanescu, sözlerin gerçek anlamıyla kullanılmadığını, yalnızca metaforik ifade içerdiğini savundu. Sanatçı, şarkıda insanın güçlü duygular karşısında kendini boğuluyormuş gibi hissetmesini anlattığını söyledi.



Eleştiriler sadece şarkıyla sınırlı kalmadı; bazı yorumcular, popüler kültür ve porno kültüründe tehlikeli eğilimlerin normalleştirilmesine işaret ettiğini ifade etti. Ancak Romanya temsilcisi, sözlerin metaforik olduğu görüşünü koruyor.

''EUROVİSİON KURALLARINA UYGUN DEĞİL'' İTİRAZI

Bazı Eurovision izleyicileri ve eleştirmenler, şarkının cinsellikle ilgili tartışmalı sözleri nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilme ihtimalinin de gündeme geldiğini belirtiyor. Eurovision kuralları, şiddeti veya tehlikeli davranışları özendiren içeriklere izin vermiyor. Bu nedenle, “Choke Me”nin sözlerinin yarışma jürisi tarafından değerlendirilmesi ve olası yaptırımların uygulanması bekleniyor. Ancak organizasyon yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Eurovision kuralları, yarışmanın siyasi tarafsızlığını korumak amacıyla politik mesajlar, nefret söylemi, şiddet veya tartışmalı siyasi içerikler içeren şarkı sözlerini yasaklar. Bu kuralları ihlal eden şarkılar diskalifiye edilebilir. Örneğin, Belarus 2021'de siyasi içerikli sözler nedeniyle yarışmadan çıkarılmıştır.