Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gece saatlerinde kritik bir operasyona imza attı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında seyir halinde olan AG 70 ATT Romanya plakalı TIR’ı durumundan şüphelenerek takibe aldı ve güvenli noktada durdurdu. DORSEDE ARAMA YAPILDI TIR’ın AG 96 ATT plakalı dorse kısmında detaylı arama gerçekleştiren polis ekipleri, yüklerin arasına gizlenerek yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kaçak göçmeni tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklu kaçak göçmenler, gerekli idari ve yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sürücü ve olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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