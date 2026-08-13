Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde radar sisteminin Ukrayna'nın İzmail Limanı yakınlarında 5 hava hedefi tespit ettiği belirtildi. Bu tespit üzerine Romanya hava sahasını korumak amacıyla 2 F-16 savaş uçağının havalandığı ifade edildi.

Açıklamada, insansız hava araçlarından birinin Romanya hava sahasına girdiği, 10 dakika sonra Ukrayna'ya doğru ilerlediği kaydedildi. Tulcea kentindeki yerleşim yeri yakınlarında gerçekleşen hareketlilik nedeniyle birkaç saatliğine kırmızı alarm durumuna geçildiği bilgisi verildi.

Savaş uçaklarının Romanya hava sahasında insansız hava aracına müdahalede bulunmadığı ancak Ukrayna'ya geçen insansız hava araçlarının ardından patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Romanya'da herhangi bir hasar tespit edilmediği, NATO üyesi olan ülkenin hava sahası ihlallerinin yakından takip edildiği kaydedildi.

Bu arada, Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu için kullanılan İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.