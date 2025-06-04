Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8’inci sırada tamamlayan Göztepe’de Sportif Direktör Ivan Mance değerlendirmelerde bulundu. Gürsel Aksel Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Mance, yeni sezona dair de önemli açıklamalar yaptı.

Sezonu değerlendiren Mance, “Geçen sene gerçekten mutluluklar oldu, stresli anlar oldu. Genele baktığımızda herkes iyi bir iş çıkardı. Bizlere son 49 yılın en iyi sezonu olduğunu belirttiler. Kupada yarı final var ligde iyi bir pozisyon var. Seneye daha iyi olacağız, hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız” dedi.

'1 YA DA 2 OYUNCU SATACAĞIZ'

Takımda gidecek ya da kalacak oyuncuların olacağını belirten Mance, şu şekilde konuştu: “Bu durum her zaman normaldir. Bazı oyuncularımız takımda kalır ya da gider. Bazılarıyla görüşmeye devam ediyoruz. Gidecekleri birebir bilgilendireceğim. Futbolda iyi insanları da kaybetmek durumdasınız. Bazı oyuncularımızın transferi de gerçekleştirecek. Futbolcularımızın geçirdikleri başarılı sezonun ödülü olacak. Biz 1 ya da 2 oyuncumuzu satacağız.”

‘KİMSE FUTBOL EFSANESİ BEKLEMESİN’

Transfer stratejileri hakkında konuşan Ivan Mance, “Bizim stratejimizi herkes biliyor. Yaz döneminde ne olursa olsun, Romulo ya da Dennis’i büyük paralara satsak da bizim stratejimizi devam ettireceğiz. Kendini geliştirecek, Göztepe’ye hizmet edecek, başarıya aç oyuncular tercih edeceğiz. Bizden futbol efsanesi beklemesin. 37 yaşındaki oyuncuyu getirmeyiz. Bizim çok başka fikirlerimiz var. Taraftarlarımız bize sonuna kadar güven. Taraftarlar yapacağımız isimleri bilmeyebilirler ama sonucunda bu oyuncular Avrupa tarafından fark edilecek oyuncular olacak” diye konuştu.

‘BREZİLYA’DAN OYUNCU ALACAĞIZ’

Özellikle Brezilya’daki transfer pazarının çok geniş olduğunu ifade eden Hırvat futbol adamı, “Yazılan isimler var. Ben takip etmiyorum. Brezilyalı pazarı çok büyük pazar. Biz Brezilyalı oyuncularla çalışmasını çok iyi biliyoruz. Onların takıma nasıl katkı vereceğini çok iyi biliyoruz. Buradan çok transferler yaptık. Yine Brezilya’dan transferler yapacağız, imzalar atacağız. Ancak isim veremeyeceğiz. Ayrıca U19 takımına yabancı oyuncular alacağız. Tıpkı Dennis gibi yetenekli futbolcular gelecek. Türkiye’den de yetenekli futbolcular katacağız. Bu futbolcularımızın A takıma katılması için gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

ROMULO'YA TARİHİ TEKLİF

Romulo’nun transfer konusuna açıklık getiren Mance, “Romulo için bütün olasılıklar mevcuttur. Gerçekçi düşünürsek kendisi gösterdiği performansla çok ilgi çekti. Çok büyük teklif de aldık. Göztepe tarihinin açık ara en büyük transfer teklifi geldi. Bize istenilen bonservis bedeli verilmezse Romulo burada kalacak. Bizim istediğimiz bonservis verilirse gider. Bizim belirlediğimiz bonservis olmadığı sürece Romulo Göztepe kalır” cümlelerine yer verdi.