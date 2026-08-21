Barcelona, Paris Saint-Germain, Milan gibi dev takımların formasını giyen, 2005'te Ballon d'Or kazanan ve Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası zaferini yaşayan Ronaldinho, 46 yaşında yeşil sahalara döndü.

Kariyerinin son resmi maçına 2015 yılında Fluminense formasıyla çıkan Brezilyalı oyuncu, İtalya Serie C ekibi Ravenna FC ile anlaştı ve kulüpten hisse aldı.

Kulüpten hisse alan Ronaldinho'nun maçlara çıkıp çıkmayacağına yönelik sorulara yanıt vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ravenna formasını giyip kariyerinin 300. golünü atmak isteyip istemediği sorulan tecrübeli futbolcu, "Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur. Bilemiyorum; bu durum başkana ve teknik direktöre bağlı. Buraya aramızdaki dostluk sayesinde geldim. Takımın iyi işler yapmasını bekleyeceğiz. Ben buraya yardım etmek için geldim. dedi.

Kulüp Başkanı Ignazio Cipriani ise transfer sürecine ilişkin "Bu hamle, tüm şehri takımla bütünleştirmek ve bu yeni sezonda büyük bir neşe ve heyecana sahip bir taraftar kitlesi oluşturmak için yapılan bir operasyondu." değerlendirmesini yaptı.

Ronaldinho'nun, Ravenna'nın deplasmanda Reggiana ile oynayacağı sezon açılış maçında yer almayacağı da açıklandı.