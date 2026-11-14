Son olarak ülkesinin takımlarından Fluminense'de forma giyen Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. 46 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İtalya Serie C ekibi Ravenna ile sözleşme imzaladı.

Ronaldinho, Ravenna'nın pazar günü saat 19.30'da Forli ile oynayacağı derbi karşılaşmasında ilk 11'de yer alacak.

'ŞİMDİ YENİDEN FUTBOL OYNAMA FIRSATIM VAR'

Yeniden sahaya çıkacağı için mutlu olduğunu belirten Ronaldinho, yeni taraftarlarına neşe ve eğlence verebilme düşüncesinin kendisine büyük keyif verdiğini söyledi.

Brezilyalı futbolcu, "Buraya, hayatımda eşsiz, özel ve bir daha tekrarlanmayacak bir anı yaşamak için geldim. Bence bugün diğer oyuncular için de özel olabilir, öyle umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ve dönüşüne ilişkin konuşan Ronaldinho, "Futbola yıllar önce başladım ve emekli olduğumda geriye dönüp baktığımda şunu fark ettim: Her şeyi kazanmıştım. Şimdi yeniden futbol oynama fırsatım var ve bu beni mutlu ediyor." dedi.