Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, Serie C ekiplerinden Ravenna forması ile 11 yıl sonra sahaya çıkacak.

İtalyan ekibiniden yapılan "Sihir sahaya geri dönüyor" başlığıyla yapılan açıklamada açıklamada; Ronaldinho'nun 15 Kasım'da oynanacak Forli maçında Ravenna forması giyeceğini duyuruldu.

Kulüp başkanı Ignazio Cipriani de İtalyan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada "Bize bunun imkansız olduğunu söylediler. 15 Kasım'da Ronaldinho, Benelli Stadyumu'nda Forli derbisi kadar önemli bir maçta bizim formamızı giyerek sahaya çıkacak. İlk günden beri buna inandık ve tüm ekibimizin tutkusu ve çabası sayesinde, imkansız görünen bir fikri herkesin heyecanla beklediği bir etkinliğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki efsane futbolcu için kalıcı bir geri dönüş mü yapacağı, yoksa tek maçlık bir anlaşma mı sağlandığı konusunda ise ayrıntı verilmedi.

Ravenna, Serie C B Grubu'nda lider Spezia'nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Romagna ekibi ligi bu sırada bitirirse Serie B'ye yükselme play-off'larına katılmaya hak kazanacak.