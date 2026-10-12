Ülkesinde CNN Portugal kanalına röportaj veren Cristiano Ronaldo, uzun yıllar dünya futbolunun zirvesinde Lionel Messi ile verdikleri unutulmaz mücadeleyi değerlendirdi. Arjantinli yıldızla her zaman iyi bir ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Ronaldo, iki efsane arasındaki bağı şu sözlerle tanımladı:

"Messi ile 15 yıl boyunca ödül törenlerinde hep aynı sahneyi paylaştık ve her zaman çok iyi anlaştık. O da bana her zaman iyi davranmıştır. Bizimkisi Senna-Prost rekabeti gibi sağlıklı bir rekabetti; birbirimizi sürekli motive ediyorduk."

"EN İYİ GOLCÜ BENİM, NOKTA"

Bireysel skorerliği ve kariyer hedefleri hakkında oldukça net mesajlar veren yıldız futbolcu, istatistiklerin kendi başarısını kanıtladığını dile getirdi:

"Gol atma konusunda tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar zaten her şeyi açıkça anlatıyor. 1000 gole ulaşmalıyım demiyorum ama ulaşırsam harika olur. Tarih zaten yazıldı. Dürüst olacağım; bugün kariyerimi noktalayabilirim ve hiçbir şeyden pişman olmam. Ama yine de hala çok iyi durumdayım ve fark yaratmaya devam ediyorum. Uzun vadeli düşünmek yerine anı yaşıyorum."

MBAPPE'YE ALTIN TAVSİYE

Eski kulübü Real Madrid'de santrfor pozisyonunda görev yapan Kylian Mbappe'nin performansını da yorumlayan Portekizli efsane, Fransız oyuncunun sahada nasıl konumlanması gerektiğini açıkladı:

Santrfor oynamanın Mbappe'yi zorladığını belirten Ronaldo, oranın genç yıldızın doğal pozisyonu olmadığını savundu. Kendisinin de kariyerinin ilk yıllarında santrfor olmadığını hatırlatan Ronaldo, "Real Madrid'de olsaydım ona 9 numara olarak oynamayı öğretirdim" dedi.

Mbappe'nin ceza sahası içinde sabit bekleyecek tipik bir santrfor olamayacağını belirten tecrübeli isim, "O öngörülemez, hızlı ve güçlü bir oyuncu. Ceza sahasına arkadan girmesi gerekiyor. Ben bunu yaptım, Mbappe de yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.