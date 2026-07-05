2026 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Karşılaşma pazartesi TSİ 22.00’de başlayacak. Maç öncesi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo basın toplantısı düzenledi. Ronaldo, medyaya sert tepki göstererek şunları söyledi: 23 yıldır beni yok etmeye çalışıyorsunuz, ama bunun bir yararı olmadığını anladınız. Bu sadece zaman kaybı, defalarca deniyorsunuz ama hiçbir işe yaramıyor. Buna tamamen alıştım. Beni daha çok sevenler de var, daha az sevenler de; bu hayatın bir parçası ve benim de tercihlerim var.”

GAZETECİYE TEPKİ

Portekizli yıldız toplantıda bulunan gazetecilerden birine de tepki göstererek, “En zor şey sizlerle, ya da bazılarınızla konuşmak; özellikle de beni sevmeyenlerle. Sen de onlardan birisin ve bunu biliyorum. İnsanların yüzlerini çok iyi ezberlerim; birini bir kez görmem, onu asla unutmamam için yeter.” İfadelerini kullandı.