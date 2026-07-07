Son 16 turunun en çok merak edilen eşleşmelerinden biri olan Portekiz-İspanya karşılaşması Dallas’ta oynandı. Herkesin uzatmalara gideceğini düşündüğü maçta 90+1’de Mikel Merino sahneye çıktı ve İspanya sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Matadorlar böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanyollar, çeyrek finalde ABD-Belçika eşleşmesinin galibiyle yarı finale yükselmek için karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI'NDA BİR DÖNEM KAPANDI

Altıncı kez Dünya Kupası'nda sahneye çıkan Ronaldo, son kez bir Dünya Kupası maçına çıktı. Karşılaşma öncesi konuşan Ronaldo, ''Bu benim son Dünya Kupam. Buna dikkati çekmek istemiyorum çünkü bunun en önemli şey olduğunu düşünmüyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.