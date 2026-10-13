AFC Şampiyonlar Ligi lig aşaması kapsamında Al Nassr, sahasında Neftchi'yi ağırladı. Maçı 4-1 kazanan Suudi ekibinde Cristiano Ronaldo, takımının ilk golünü kaydederek hedefine biraz daha yaklaştı. HEDEFE 19 GOL KALDI Bu golle birlikte 41 yaşındaki Portekizli yıldız, kariyerindeki toplam gol sayısını 981'e yükseltti. Ronaldo'nun bin gol hedefine sadece 19 gol kaldı. Al Nassr'ın diğer gollerini 11. dakikada Sadio Mane, 26. dakikada Alex Telles ve 34. dakikada Ayman Yahya kaydetti. Neftchi'nin tek golünü ise 45. dakikada Mammadali Pashayev attı.

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