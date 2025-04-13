Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr sahasında Al Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 56. ve 64. dakikalarda attığı gollerle Al Nassr'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Karşılaşmanın 64. Dakikasında takımını öne geçiren Ronaldo harika bir gole imza atarak adeta eski günlerinden bir kesit sundu. Ceza sahası dışından gelişine çok sert bir vuruş yapan Portekizli yıldız topu ağlara gönderdi. Bu gol kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Al Nassr formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Ronaldo, 32 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 1000 gol hedefi bulunan Portekizli yıldız, toplam gol sayısını 933’e çıkardı.
CRISTIANO RONALDO’DAN İNANILMAZ BİR VURUŞ! 🚀 pic.twitter.com/YUtMtD61So— S Sport Plus (@ssportplustr) April 12, 2025