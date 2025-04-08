Aurélio Pereira, Sporting kariyerine futbolcu olarak başladı. Kısa bir süre Benfica’da geçirdikten sonra yeniden Sporting’e döndü ve kulübün altyapı takımlarında 20 yıl boyunca antrenörlük yaptı. Ancak onu efsane yapan asıl rolü, 1988 yılında kurduğu Sporting’in Yetenek ve Gözlem Departmanı oldu.

Bu departmanın başında geçen yıllar boyunca, Pereira; Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Paulo Futre ve Ricardo Quaresma gibi dünya çapında yıldız oyuncuların keşfedilmesinde başrol oynadı. Sporting kulübü de yayınladığı açıklamada bu katkılara özel olarak değindi.

Kulübün açıklamasında, “Paulo Futre’den Luís Figo’ya, Cristiano Ronaldo’dan daha yakın dönem yeteneklere kadar, Aurélio Pereira son 40 yılda Portekiz futbolunun önde gelen birçok isminin kariyerinde büyük pay sahibidir” ifadelerine yer verildi.

Sporting, Pereira’nın sadece saha içinde değil, saha dışında da örnek bir isim olduğunu vurgulayarak, “Kendi alanında bir usta, herkesin üzerinde birleştiği bir figürdü” dedi. Pereira, kulübü tarafından iki Stromp Ödülü (Sporting tarafından her yıl verilen prestijli bir kulüpten takdir ödülü. Kulübün tarihi figürlerinden biri olan Francisco Stromp’un adını taşır) ve bir Altın Aslan (Sporting kulübü tarafından verilen en yüksek onursal ödüllerden biri) ile onurlandırılmıştı.

Ayrıca, 2012 yılında Sporting, Pereira’nın kulübe kattığı değeri ölümsüzleştirmek adına Akademi'nin ana sahasına onun adını verdi. Bu da onun kulüp tarihindeki yerini bir kez daha pekiştirdi.

Aurélio Pereira'nın vefatı, sadece Sporting camiası için değil, Portekiz futbolunun tamamı için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Geriye ise keşfettiği yıldızlar ve futbol dünyasına bıraktığı derin iz kaldı.