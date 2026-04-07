Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine adım adım yaklaşırken büyük bir şok yaşadı.

Ronaldo'nun kariyeri boyunca attığı goller yeniden hesaplandı. Futbol istatistikleri verilerini derleyen siteler, FIFA'da lisansı bulunmayan veya resmiyeti şüpheli olan organizasyonları yeniden değerlendirmeye aldı.

6 GOL SİLİNDİ

967 golü bulunan Portekizli futbolcunun Sofascore ve Transfermarkt verilerine göre, bazı goller geçersiz sayıldı. Bu güncellemeyle birlikte Portekizli yıldızın gol sayısı 961’e geriledi.

1000 gol hedefi bulunan ve farkı azaltan Ronaldo’nun, hedefine olan mesafesi yeniden arttı. 41 yaşındaki futbolcunun hedefe ulaşması için daha fazla gol atması gerekecek.

ARABİSTAN KUPASI SORUN YARATTI

Ronaldo’nun 2023 Arabistan Kupası’nda attığı gollerin, organizasyonun dostluk turnuvası sayılması nedeniyle resmi istatistiklere dahil edilmediği aktarıldı. FIFA’nın bu turnuvayı tanımasına rağmen bu kararın alınması tartışma yarattı.