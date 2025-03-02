Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya'dan kulüp satın almaya hazırlanıyor.

Foot Mercato'nun haberine göre Portekizli yıldız, eski günlerini arayan Valencia'nın çoğunluk hisselerine talip oldu

SAHİBİ YAKIN ARKADAŞI

Haberin detayında Cristiano Ronaldo'nun, İspanyol kulübünün çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Valencia'nın sahibi Peter Lim ile Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaş olduğu belirtilirken ortak iş yaptıkları da aktarıldı.

Valencia taraftarının kötü gidişat nedeniyle protesto ettiği Lim'in hisse satışlarını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği iddia edildi.

ORTAK ARAYIŞINDA

Söz konusu haberde Ronaldo'nun Valencia'yı satın almak için bir ortak arayışına girdiği ve Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğü öğrenildi. Ayrıca Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kariyerini tamamlayarak yaşantısına İspanya'da devam etmek istediği de biliniyor.