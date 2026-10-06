Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki kriz büyüyor.

Danimarka maçı öncesinde milli takımdan ayrılan Ronaldo'nun, Jesus'un görevde olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na geri dönmeyeceği iddia edildi.

RONALDO GERİ ADIM ATMADI

CNN Portugal'ın haberine göre; Ronaldo'nun "Jorge Jesus teknik direktör olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na dönmem." dediği öne sürüldü.

JESUS GÖRÜŞMEYE HAZIR

Yaşanan gelişmelerin ardından Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo'yu bir araya getirmek istediği belirtilmişti. Jesus'un, Ronaldo ile görüşme teklifini kabul ettiği aktarılmıştı.

Ancak Ronaldo cephesinden gelen son açıklama, krizin daha da derinleştiğine işaret etti.

Yıldız futbolcunun Jesus konusunda geri adım atmadığı ve milli takıma dönüşünün yalnızca Jesus'un görevden ayrılmasıyla mümkün olacağı yönünde konuştuğu ifade edildi.