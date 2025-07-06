Portekiz futbolunun 1996 doğumlu yeteneği Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, futbol dünyasını yasa boğdu. Ancak Jota'nın da oynadığı Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun cenazeye katılmaması ise merak edildi ve çok konuşuldu. Portekiz basınından Record, konuyla ilgili bir haber yayımladı...

Record'un haberine göre Ronaldo'nun babası Jose Diniz Aveiro, 2005 yılında Ronaldo henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Bu kaybın Ronaldo üzerinde derin bir etkisi olduğu ve böyle acı dolu törenlere katılmaktan özellikle kaçındığı ifade ediliyor.

Ayrıca Ronaldo'nun cenazeye katılmama sebebinin, orada bulunmasının dikkatleri ailesi yıkılan Jota'dan uzaklaştırma ihtimali olduğu da belirtiliyor. Ronaldo'nun bu kararının, hem geçmiş travmalarının etkisiyle hem de cenazede "ön planda olmak istememesiyle" alınmış olabileceği belirtiliyor.

KARDEŞİNDEN SERT TEPKİ

Cristiano Ronaldo'ya yönelik eleştirilerin artması üzerine kız kardeşi Katia Aveiro, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayımladı:

"Babamız öldüğünde sadece kaybın acısıyla değil, mezarlıkta ve her yerde bizi izleyen meraklı kalabalıklarla da baş etmek zorunda kaldık. Şimdi bu kadar yoğun ilgi bile yoktu. O günlerde bile kiliseden çıkamadık, sadece gömülme anında çıkabildik.

Bu acıyı, aileyi ve gerçek desteği anlamak için insanın yaşaması gerekir. Kardeşim hakkında olumsuz yorum yapan herkesi engelleyeceğim.

Bu kadar hastalıklı bir toplumu görmek utanç verici. İki kardeşini kaybeden bir aile varken bazı medya kanalları hala bir 'yokluğu' konuşuyor. İnsanlık böyle mi olacak?"

RONALDO'DAN VEDA MESAJI

Öte yandan takriben cenaze sıralarında sörf yapan Cristiano Ronaldo da Jota'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı:

"Anlam veremiyorum... Daha yeni milli takımda beraberdik. Yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyor ve dünyadaki tüm gücü gönderiyorum.

Onların yanında olacağına eminim. Huzur içinde uyuyun Diogo ve Andre. Hepimiz sizi özleyeceğiz."