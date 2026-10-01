Ronaldo'nun ablası Elma Aveiro, kardeşinin Portekiz Milli Takımı kampını terk etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Aveiro, kardeşinin kamptan ayrılmasıyla ilgili yazarı belli olmayan bir metni Instagram hikayesinde paylaştı. "Her şey söylendi" notunu düştüğü paylaşımında Portekiz Milli Takımı'nı, Portekiz basını ve Portekiz halkını hedef alan Aveiro, "CR7 daha fazla saygıyı hak ediyordu. Milli Takım daha iyi bir yapıyı hak ediyordu. Portekiz gazeteciliği daha fazla yetkinliği ve daha az spekülasyonu hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Portekiz halkını da eleştiren Aveiro, "Portekiz halkına gelince... Hiçbir konuda en iyisine sahip olmayı hak etmiyorlar. Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiliz. Futbolda CR7'den önce her zaman olduğumuz gibi sıradanlığa geri dönmeyi hak ediyoruz. Her şey için teşekkürler CR7! Daha fazlasını hak ediyordun!" diye yazdı.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'un UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Norveç maçında Ronaldo'ya süre vermemesiyle başlayan kriz, Jesus'un basın toplantısında verdiği sözlerle büyüdü.

Jesus, "Cristiano'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söyledim... Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşmesinin ardından kamptan ayrılma kararı aldı.

RONALDO'NUN AÇIKLAMASI

Ronaldo, kararıyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında kamptan ayrılma kararı aldım" dedi.

Ayrılığının nedenlerini ilerleyen günlerde açıklayacağını belirten Ronaldo, takımına Danimarka maçında başarılar diledi.

PORTEKİZ'DE DEPREM ETKİSİ

Ronaldo'nun kamptan ayrılması, Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. Milli takımın sosyal medya hesabı birkaç saat içinde yüz binlerce takipçi kaybederken, Ronaldo'nun izinsiz kamptan ayrılmasının kendisine ceza olarak dönebileceği konuşuluyor.

Aveiro'nun paylaşımı ise krizi futbolun ötesine taşıyarak tartışmayı daha da büyüttü.