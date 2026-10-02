Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının ardından 7 numaralı formayı Rafael Leao'ya emanet etti.

27 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 4-2 yendiği maçta 7 numara ile sahaya çıktı.

"7 NUMARA BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Leao, "Cristiano Ronaldo benim için bir idol, çocukluk idolüm. 7 numara benim için özel bir anlam taşıyor, çocuklarımın doğum tarihi ile aynı. Sadece bu formaya saygı göstermeye ve takım arkadaşlarımla birlikte maçın keyfini çıkarmaya çalıştım. Bence en önemlisi, iyi oynamamız ve kazanmamızdı." dedi.

"BU BİZİ İLGİLENDİRMEYEN BİR KONU"

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili soruya Leao, "Bu bizi ilgilendirmeyen bir konu. Bir takım olduğumuzu gösterdik. Eminim ki o da evinde galibiyetten dolayı mutlu olmuştur." yanıtını verdi.

Portekizli yıldız, "En önemli şey takımdır. Üç puan daha kazandık. Grupta lideriz. Şimdi dinlenme ve pazartesi günü Norveç ile oynayacağımız maça hazırlanma zamanı." ifadelerini kullandı.