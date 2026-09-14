Futbol dünyasının ilerleyen yaşına rağmen en üst seviyede performans sergileyen yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sırrı ortaya çıktı. Spor beslenme uzmanı Johnny Ondina, Portekizli süper starın başarısının arkasında egzotik süper gıdalar veya karmaşık mucize diyetler olmadığını vurguladı.

İNSANLARIN YÜZDE 90'INDA OLMAYAN TEK ŞEY

Beslenme uzmanı Ondina'ya göre Ronaldo'yu diğer sporculardan ve sıradan insanlardan ayıran temel unsur, diyetinde kullandığı malzemeler değil: "Cristiano Ronaldo’nun diyetinin gerçek sırrı, insanların veya elit sporcuların yüzde 90’ında bulunmayan bir unsurda yatıyor; o da tutarlılık."

Ronaldo'nun mutfağında herkesin evinde bulunan oldukça basit ve doğal malzemelerin yer aldığını belirten Ondina, yıldız oyuncunun beslenme rutinini "oldukça sade ve hatta sıkıcı" olarak nitelendiriyor.

MUCİZE FORMÜLLER İŞE YARAMIYOR

25 yıllık kariyerini zirvede sürdüren 41 yaşındaki yıldızın işe yaradığını bildiği klasik yöntemlerden şaşmadığına dikkat çekiliyor. Sosyal medyada popüler olan geçici trendlerin sporseverleri yanılttığını belirten uzmanlar, pahalı takviyeler veya aşırı detokslar yerine temele odaklanmak gerektiğinin altını çiziyor.

Ronaldo'nun beslenme stratejisini yüzde 95'e yüzde 5 kuralı üzerine kurduğu ifade ediliyor. Günlük beslenme rutininin yüzde 95'ini tamamen temiz ve işlenmemiş gıdalarla geçiren tecrübeli futbolcu, kalan yüzde 5'lik kısımda ise esneklik göstererek gıdalarla psikolojik olarak sağlıklı bir ilişki kurmayı başarıyor.