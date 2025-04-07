Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin finansal desteğiyle Valencia CF’yi satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Ancak kulübün mevcut sahibi Peter Lim, kulübün satılık olmadığını savunuyor.

İspanyol basınına göre; Cristiano Ronaldo, kariyerine futbolcu kimliğinin ötesinde bir yatırımcı olarak da yön vermeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın mali desteğiyle, yıldız futbolcunun ilk kulüp satın alma hamlesi Valencia CF olabilir.

SATILIK DEĞİL AMA KAPILAR KAPANMIŞ DEĞİL

Mevcut sahibi Peter Lim, kulübün satışta olmadığını sık sık dile getirse de kulislerde farklı bilgiler dolaşıyor. İddialara göre Lim, 3 Mart’ta oğlu Kiat Lim’i kulüp başkanı yaparak uzun vadeli bir planı devreye soktu. Ancak bazı kaynaklar, Lim’in Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’ye kulübü 400 milyon Euro'ya satabileceğini söylediğini öne sürüyor.

SATIN ALIM ŞARTI: LİGDE KALMAK

Ronaldo’nun Valencia planı, kulübün ligde kalması şartına bağlı. Şu anda La Liga’da 15. sırada yer alan Valencia, küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde yer alıyor. Eğer takım ikinci lige düşerse, bu hamle rafa kalkabilir.

YENİ MESTALLA PROJESİ YENİDEN HAYATTA

Valencia, ekonomik olarak da yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Yeni Mestalla Stadı’nın inşaatı 16 yıl sonra yeniden başladı. FCC ile yapılan yeni anlaşmayla, kulüp nihayet yeni evine taşınmak için somut adımlar attı.

FİNANSAL VERİLER GÜÇLÜ BİR GELECEĞE İŞARET EDİYOR

Valencia, 2023-2024 sezonunu 168 bin Euro net kârla kapattı. Operasyonel kâr ise önceki yıla göre %65 artışla 6.3 milyon Euro'ya ulaştı. Kulüp ayrıca 13.4 milyon Euro'luk net borç azaltımı sağladı ve 121 milyon Euro kredi ile 65 milyon Euro'luk köprü finansmanı yoluyla sermaye yapısını dönüştürdü.