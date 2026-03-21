Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ekibinde devam eden Cristiano Ronaldo, futboluyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile dünya evine girme hazırlığında olan Ronaldo'nun evlilik sözleşmesi de basına sızdı.

Kısa bir süre içinde evlenecek olan çiftin sözleşmesindeki maddelerden biri, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Sözleşmenin detayları şöyle:

- Georgina'ya ömür boyu aylık 144 bin dolar ödenecek.

- Ailenin ve Georgina'nın lüks yaşam, tatil ve diğer harcamaları Ronaldo tarafından güvence altına alınacak.

- 5.6 milyon dolarlık malikanenin tapusu Georgina'nın üzerine olacak.

- Ronaldo'nun tek başına çıktığı tatiller olacak. Georgina bu tatillere katılmayacak.

'TEK BAŞINA' MADDESİ TARTIŞMA YARATTI

Milyonlarca doların döndüğü sözleşmenin içinde Ronaldo'nun 'tek başına tatil' maddesi ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı Portekizli yıldızın böyle bir hakkı olduğunu savunurken, diğer taraf ise 'aile birliğine' vurgu yaparak partnerlerin tek başlarına tatile çıkmasının yanlış olduğunu dile getirdi.