Cristiano Ronaldo’nun futboldaki efsane kariyeri yavaş yavaş sonlanırken, sahneye yeni bir Ronaldo adım atıyor: 14 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr. Henüz çocuk yaşta olmasına rağmen, genç yetenek için hangi milli takımı seçeceği şimdiden tartışma konusu oldu. Beş ülke, genç oyuncuyu kendi kadrosuna katmak için potansiyel aday konumunda.

ABD SEÇENEĞİ: DOĞUM YERİ SAN DIEGO

Cristiano Ronaldo, 2010 yılında Real Madrid forması giydiği sırada oğlu Cristiano Jr.’ın San Diego’da doğmasını tercih etti. Bu da genç oyuncuya ABD pasaportu ve dolayısıyla Amerikan Milli Takımı’nda oynama hakkı kazandırıyor. Yıldız isimlerle dolu ABD kadrosunda yer almak teoride mümkün görünse de, Ronaldo’nun bu seçeneğe sıcak bakmadığı tahmin ediliyor.

İNGİLTERE FORMASI: UZUN SÜRELİ İKAMET

Cristiano Jr., babasının Manchester United’daki iki döneminde de İngiltere’de yaşadı. Bu süre ve belirli yasal düzenlemelerle birlikte, İngiltere Milli Takımı’nda oynama şansı doğuyor. Jude Bellingham gibi yıldızlarla aynı formayı giymesi ihtimali, İngiltere seçeneğini güçlü kılıyor. Genç oyuncunun uluslararası turnuvalarda boy göstermesi için önemli bir fırsat olabilir.

İSPANYA CEPHESİ DE TAKİPTE

Cristiano Ronaldo, 2009 yılında Real Madrid’e transfer olduktan sonra uzun yıllar İspanya’da yaşadı. Oğlu da hayatının ilk sekiz yılını bu ülkede geçirdi. Her ne kadar ABD doğumlu olsa da, çocukluk yıllarını İspanya’da geçirmesi, İspanya Milli Takımı için bir avantaj olarak görülüyor. “La Roja” cephesinin de genç yetenekle yakından ilgilendiği biliniyor.

PORTO RİKO VE PORTEKİZ DE SEÇENEKLER ARASINDA

Cristiano Ronaldo Jr.'ın biyolojik annesinin kimliği kamuoyuna açıklanmadı ancak Porto Rikolu olduğu iddiaları, Porto Riko Milli Takımı ihtimalini de gündeme getirmişti. Ancak en güçlü aday şüphesiz Portekiz. Babasının doğup büyüdüğü ve tarihe geçtiği ülke olan Portekiz, hem duygusal bağ hem de futbol mirası açısından genç Ronaldo için en doğal seçenek olarak öne çıkıyor.

BABA-OĞUL AYNI SAHADA OLABİLİR Mİ?

Eğer Cristiano Jr. Portekiz'i seçerse, bu karar futbol tarihinde emsalsiz bir tabloyu da beraberinde getirebilir. ABD'de baba-oğul LeBron ve Bronny James’in aynı takımda forma giyme hayali gibi, Ronaldo ve oğlu da belki bir gün Portekiz Milli Takımı formasıyla sahada birlikte yer alabilir. Aynı anda milli marşı söylemeleri futbol dünyası için ikonik bir an olabilir.