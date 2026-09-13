Ronaldo'nun Cheshire kentinin seçkin Alderley Edge bölgesinde yer alan 23 dönümlük süper lüks mülkün satış fiyatı, yaklaşık 7,4 milyon dolardan 6,7 milyon dolara düşürüldü.

Ronaldo’nun 2021 yılında Manchester United’a ikinci dönüşü sırasında taşındığı bu konut, adeta bir yaşam kompleksini andırıyor. 7 yatak odası ve 6 banyolu ana binanın yanı sıra mülkte ısıtmalı kapalı yüzme havuzu, profesyonel spor salonu, sauna, jakuzi, özel sinema salonu ve şarap mahzeni yer alıyor.

Geniş arazide tam boy tenis kortu, padel kortu ve iki yatak odalı bağımsız bir misafir evi de bulunuyor. Tüm bu ultra lüks olanaklara rağmen mülkün 1,5 yılı aşkın süredir satılamaması, bu ölçekteki malikanelerin yüksek bakım ve işletme maliyetlerinin alıcılar üzerinde yarattığı çekincayi gözler önüne seriyor.

RONALDO AİLESİ KOYUN SESLERİNDEN RAHATSIZ OLMUŞTU

Portekizli yıldızın bu malikanede kalış süresi ise oldukça kısa sürdü. O dönem İngiliz basınında çıkan haberlerde, Ronaldo ve ailesinin mülkü çevreleyen tarım arazilerindeki koyun seslerinden rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Bunun yanı sıra malikanenin yakınından geçen yaya yolunun yarattığı güvenlik zafiyetleri nedeniyle Ronaldo ailesi, daha güçlü güvenlik önlemlerine sahip başka bir konuta geçmeyi tercih etmişti.

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden ve İngiltere ile bağlarını tamamen koparan 41 yaşındaki tecrübeli yıldız, İngiltere'deki gayrimenkul yatırımlarında benzer bir tabloyu daha önce de yaşamıştı.

Ronaldo, yine aynı bölgede 2008 yılında satın aldığı diğer bir evini 2019 yılında zararına satmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık 700 bin dolarlık fiyat indirimine rağmen dev malikanenin nihai alıcısını bulup bulamayacağı emlak piyasasında merak konusu.