2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden Portekiz, K Grubu'nda ilk maçına Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında çıktı.

Maçın henüz başında öne geçen Portekiz, 1-1'lik sonuçla 1 puana razı oldu.

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, 6 defa ile Dünya Kupası'na en fazla katılan ve forma giyen ikinci isim oldu (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Bu başarıyı elde eden bir diğer isim ise Lionel Messi. Ayrıca Cristiano Ronaldo, 41 yıl, 132 gün ile Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11’de başlayan en yaşlı oyuncu oldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise tam 52 yıl sonra bir kez daha katıldığı Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Afrika ekibi, tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını aldı.

Maçtan dakikalar:

GOL 6. dakikada Portekiz öne geçti. ceza sahası içine doğru açılan ortada ceza sahası içindeki Joao Neves kafayı vurdu ağları havalandırdı: 1-0.

14. dakikada Demokratik Kongo'da sağ kanattan topla ilerleyen Bakambu, Veiga'yı çalımladıktan sonra kaleyi denedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

GOL 45+4. dakikada skora denge geldi. Masuaku'dan ortasın Wissa'dan harika bir kafa geldi ve top ağlarla buluştu. Kongo beraberliği yakaladı: 1-1. Yoane Wissa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarihinin ilk Dünya Kupası golünü Portekiz filelerine gönderdi.

55. dakikada ceza alanına gelen ortada Neves'in yumuşattığı topu Cancelo röveşata ile ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

57. dakikada ceza alanında yaşanan karambolde Cedric Bakambu'nun şutunda top direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Francisco Conceiçao'nın sağ kanattan ceza alanına girerek yaptığı ortada, Ronaldo gelişine bir vuruş yapsa da top az farkla auta gitti. Ronaldo'nun arkasında müsait pozisyonda bulunan Bruno Fernandes ise pozisyon sonrası hayal kırıklığı yaşadı.