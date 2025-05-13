Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği maçta Al Nassr şov yaptı. Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. haftasında Al Nassr ile Al Akhdoud karşı karşıya geldi. Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sports City'de oynanan müsabaka, Al Nassr'ın 9-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ve 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6, 59, 64 ve 74. dakikalarda Sadio Mane ile 90+4. dakikada Mohammed Maran kaydetti.
Al Nassr bu galibiyetle birlikte Suudi Arabistan Pro Lig tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu egale etti.