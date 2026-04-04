Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesi "Bismillah" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Suudi Pro Lig'in 27. haftasında Al Nassr ile Al Najma kozlarını paylaştı ve müsabakayı Al Nassr 5-2 kazandı. 1000 HEDEFİNE YAKLAŞIYOR Karşılaşmada 2 gol birden kaydeden Cristiano Ronaldo, toplamda kariyerinin 967. golünü atarak 1000 gol hedefine 2 adım daha yaklaştı. Müsabakanın 56. dakikasında Al-Nassr'ı 3-2 öne geçiren penaltı golünü atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesi "Bismillah" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Bu sonuçla puanını 70 yapan Al Nasrr, liderliğini sürdürdü. Al Najma 8 puanla ligin son sırasında yer aldı.

