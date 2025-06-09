2025 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta penaltılarla 5-3 yenen Portekiz şampiyon oldu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo maç sonunda yaptığı açıklamada geleceği hakkında konuştu.
Cristiano Ronaldo'nun 2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesi sona ermişti. Geleceği merak konusu olan Portekizli yıldızın adı birçok takımla anılmıştı.
Ronaldo, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından verdiği röportajda geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu. Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerine devam edeceğini ifade etti.
Al Nassr ile 2.5 yılda 105 maça çıkan Portekizli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 105 gol, 19 asist kaydetti.